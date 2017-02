Michezo ya Ligi Kuu England imeendelea leo Jumamosi ya February 4 2016 katika viwanja mbalimbali England, mchezo wa Arsenal dhidi ya Chelsea uliyochezwa katika uwanja wa Stamford Bridge ndio ulikuwa unasubiriwa kwa hamu na shabiki soka ilikuziona timu zinazotoka jiji la London. Mchezo huo wenye upinzani mkubwa katika jiji la London kulingana na kucheza kwa […] The post VIDEO: Arsenal wamekubali kipigo cha 62 kutoka kwa Chelsea leo Feb 4 2017 appeared first on millardayo.com....

Published By: Millard Ayo - Today

