Rais Magufuli leo February 6 2017 amemuapisha mkuu mpya wa majeshi ya ulinzi na usalama Tanzania IKULU Dar es salaam, kila kitu kipo kwenye hii video hapa chini.. VIDEO: Rais Magufuli kaongea leo kuhusu ishu ya dawa za kulevya na watu maarufu, tazama kwenye hii video hapa chini The post VIDEO: Alichoongea Rais Magufuli kuhusu Mwamunyange na kumuapisha Mkuu mpya appeared first on millardayo.com....

Published By: Millard Ayo - Today

