VIDEO: Alichokizungumza producer P Funk kuhusu Bongolos na ujio wake mpya

P Funk 'Majani' ni moja kati ya watu wenye mchango mkubwa sana kwenye muziki wa Bongofleva akiwa kati ya producers wa mwanzo kabisa kwenye muziki huu ambao wametoa mchango mkubwa. Ayo TV na millardayo.com ilipiga stori na producer huyo ambaye hajatengeneza muziki kwa muda mrefu lakini sasa ametangaza ujio wake mpya ambapo pia ameelezea juu

Published By: Millard Ayo - Today

