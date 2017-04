Staa wa Bongofleva kutoka WEUSI Nikki wa Pili ameeleza namna anavyohisi pindi anapoutumia usafiri wa anga baada ya kusema kuwa amekuwa muoga sana wa kupanda ndege ingawa amekuwa akisafiri nayo mara nyingi. Stori ya Nikki wa Pili inafanana na ile ya staa wa zamani wa Arsenal na Uholanzi Dennis Bergkamp ambaye alipewa jina la utani Non-Flying […] The post VIDEO: “Naogopa kupanda ndege” – Nikki wa Pili appeared first on millardayo.com....

