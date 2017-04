Leo April 9 2017 Maalim Seif amesema Dola imekuwa ikitumia njama na mbinu chafu ilikuhujumu chama cha CUF kwa kumtumia Lipumba baada ya kumkaribisha Ikulu na kumtumia kushawishi chama hicho kishiriki marudio ya uchaguzi wa march 20 2016…. Akizungumza na waandishi wa habari aliyaongea haya…>>>Njama hizi zilianza mara baada ya kibaraka Ibrahim Lipumba kukaribishwa Ikulu […] The post VIDEO: “Alivamia mkutano mkuu wa chama huku akilindwa na Polisi” Maalim Seif appeared first on millardayo.com....

