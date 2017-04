April 12, 2017 Bunge lilikuwa likiendela kujadili mapitio na mwelekeo wa kazi za Serikali na bajeti ya ofisi ya Waziri mkuu kwa mwaka 2017/2018 ambapo baadhi ya wabunge walipata nafasi ya kusimama kuchangia, Innocent Bashungwa ni kati ya waliopata nafasi ambapo kwa upande wake alijikita zaidi katika kuzungumzia uchumi wa nchi. VIDEO: Majibu ya Waziri Nchemba […] The post VIDEO: ‘Tunasema uchumi unakua lakini haujawagusa watanzania wenyewe’-Bashungwa appeared first on millardayo.com....

