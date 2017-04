Askofu Gwajima ameongelea ishu ya msanii kutoka Bongoflevani Roma na wenzanke kutekwa na watu wasiojulikana na kupelekwa pasipojulikana, Gwajima amesema yeye hatatekwa na mtu kwa kutolewa kitambulisho. ‘Mimi ukija na kitambulisho unipeleki mahali nisipopajua ila Polisi nikiitwa naenda, Kama unataka kunipeleka mahali sipajui labda kwanza tupige wote selfie alafu nipost kwenye magroup ya whatsapp ili […] The post VIDEO: ‘Sitekwi ukija sikufahamu labda tupige selfie kwanza nipost’ Gwajima appeared first on millardayo.com....

Published By: Millard Ayo - Today

