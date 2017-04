Leo April 9 2017 Maalim Seif azungumza Mbele ya waandishi wa habari Jijini Dar es Salaam kwa lengo la kuwaeleza juu ya mwenendo wa Serikali kwa kudai imepanga hujuma za kuuwa upinzani nchini ambapo lengo siyo CUF bali ni upinzani na haswa UKAWA. Akizungumza na waandishi wa habari aliyaongea haya….>>>>>kile kinachoitwa mgogoro ndani ya CUF […] The post VIDEO: ‘Lengo nikuua upinzani haswa UKAWA’-Maalim Seif appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News