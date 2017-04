April 13, 2017 Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za Serikali Prof. Mussa Assad amewasilisha ripoti ya mwaka wa fedha ulioishia June 30, 2017. Katika vitu alivyoelezea ni pamoja tatizo kitendo cha makampuni ya madini nchini kutolipa kodi zitokanazo na faida kwa miaka yote. Full video ya CAG akielezea nimekuwekea hapa chini tayari… VIDEO: Bungeni: Kipindi […] The post VIDEO: ‘Kampuni zote za madini hazijawahi kulipa kodi, hapa kuna tatizo’ -CAG appeared first on millardayo.com....

