Sio mbaya kukumbushwa au kuambiwa vitu ambavyo vitakusaidia kuwa na afya au kukusababisha mwili wako kuwa kwenye hali nzuri zaidi kila siku iwapo utavifanya, wanasema hizi hapa chini ni baadhi tu ya njia za kukufanya kuwa na afya njema kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na chuo kikuu cha Columbia. Matembezi Mafupi Kutembea kwa angalau dakika 20 tu […] The post UTAFITI: Hatua 7 za kukusaidia kuishi kwa muda mrefu na maisha ya afya appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News