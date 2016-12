Ligi Kuu soka Tanzania bara msimu wa 2016/2017 umeendelea tena leo December 24 kwa michezo sita kuchezwa katika viwanja tofauti Tanzania, Simba walikuwa uwanja wa Uhuru Dar es Salaam kucheza dhidi ya JKT Ruvu katika mchezo wao wa marudiano wa mzunguuko wa pili. Simba ambao mwishoni mwa mzunguuko wa kwanza wa Ligi Kuu soka Tanzania bara […] The post Ushindi wa Simba vs JKT Ruvu uliyoongeza tofauti ya point na Yanga appeared first on millardayo.com....

Published By: Millard Ayo - Today

