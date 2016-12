Jumanne ya December 27 2016 timu ya KRC Genk inayochezewa na mtanzania Mbwana Samatta ilishuka uwanjani kucheza mchezo wake wa Ligi Kuu Ubelgiji katika uwanja wake wa Luminus Arena dhidi ya KAA Gent ikiwa chini ya kocha wao msaidizi. KRC Genk ambao kwa sasa wataanza kufundishwa na kocha msaidizi wa zamani wa Man United Albert Stuivenberg, wamefanikiwa kuwafunga […] The post Ushindi wa KRC Genk bila uwepo wa aliyekuwa kocha wao mkuu Peter Maes appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News