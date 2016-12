MADRID, Hispania KIUNGO wa Valencia, Dani Parejo, amewekwa kando na kikosi cha timu hiyo baada ya picha kumuonesha akiwa amepiga huku akiwa ameshika bomba la kuvuta shisha katika klabu moja ya usiku. Taarifa kutoka nchini humo zinaeleza kuwa, staa huyo mwenye umri wa miaka 27, alinaswa na mashabiki ambao walizituma picha hizo kwenye mtandao wa Twitter zikimuonesha staa huyo akiwa chakari na huku akivuta kilevi hicho aina ya shisha. The post ULEVI WAMPONZA KIUNGO VALENCIA appeared first on Bingwa....

Published By: Bingwa - Today

