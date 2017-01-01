Ugandan Government Links String of Murders of Women to Ritual Killing
Between May 3 and September 4, the bodies of 21 women have been found in two Ugandan towns — Katabi and Nansana — not far from the capital, Kampala. Officials say many of the victims had been raped, strangled and mutilated. To date, 44 suspects linked to these murders have been arrested. Half of them have been charged in court, including two alleged masterminds. That is the latest information delivered to lawmakers Thursday by General Jeje Odongo Abubaker, the minister for internal affairs. "In the case of Nansana, eight were...
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Published By: VOA Africa - Today
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