Uchumi wa viwanda unapokuwa uchumi wa vimada hatari

“WAKATI watu wengine wanaweza kuwania kufika kwenye mwezi, nasi wakati ujao tunaweza kuwania vivyo hivyo kufika kwenye mwezi; kwa sasa mipango yetu ielekezwe kufika vijijini”, Mwalimu Julius K. Nyerere. Mahali pengine, Mwalimu amenukuliwa akisema, “We must run while they walk”, yaani “lazima tukimbie wao wanapotembea”. Kauli hizi mbili za Baba wa Taifa, ziliashiria na kuthibitisha mambo makuu matatu wakati zikitamkwa; kwanza, kwamba katika nyanja za maendeleo ya uchumi, sayansi na teknolojia, nchi yetu ilikuwa nyuma kwa mbali ikilinganishwa na mataifa yaliyoendelea hivi kwamba mahitaji yetu ya msingi yalitofautiana na...

Published By: Raia Mwema - Today

