U HEARD: Vanessa Mdee adaiwa kuwa mapenzini na mwanaume wa mtu

Kupitia U-heard ya XXL leo April 11 2017 mtangazaji Soudy Brown katuletea hii inayomuhusu mwanamke anayefahamika kwa jina la Nicole ambaye sauti yake imekuwa inasambaa kwenye mitandao akilalamika kuwa staa wa Bongo fleva Vanessa Mdee anamchukulia mume wake. Nicole anamtuhumu Vanessa kumchukulia mume wake na kwenda kuishi naye hotelini na kupelekea mume huyo kutokwenda kumuona mtoto

Published By: Millard Ayo - Today

