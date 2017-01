Leo January 17 2017 kupitia XXL ya clouds FM, Soudy Brown ametuletea u heard inayomhusu mwimbaji Nuh Mziwanda kuwa wamekutana na Shilole Mwanza na wamedaiwa kulala chumba kimoja. Nuh Mziwanda amezungumza na Soudy Brown na haya yalikuwa ni majibu yake……..>>>‘Nimekuja Mwanza kufanya kazi na yeye alikuja kufanya kazi zake, niliienda Maisha kusaini mkataba nikaambiwa pia […] The post U HEARD: Majibu ya Nuh Mziwanda kuhusu kudaiwa kulala chumba kimoja na Shilole Mwanza appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News