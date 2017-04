U-heard ya April 13 2017 kwenye XXL ya Clouds FM mtangazaji Soudy Brown ametukutanisha na stori inayomhusu rapa Young Dee kuonekana akiwa na Gigy Money kwenye video inayosambaa mitandaoni ikidaiwa kumuumiza mwanamke aliyezaa naye, Mamisa. Soudy Brown alipiga story na Young Dee kujua ukweli kuhusu video hiyo na majibu yake yalikuwa haya…>>>“Nilikuta watu wana mzuka […] The post U HEARD: “Mimi sina mpenzi, Young Dee siyo mpenzi wangu” – Mamisa appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News