Tumezoea kuona mastaa wa muziki kutoka nje ya Tanzania wakifanya ziara za kimuziki kuzunguka sehemu nyingi kwenye nchi zao au nje, sasa tarajia kukutana na Crew ya mastaa wa muziki wa BongoFlava Wasafi Classic Baby “WCB” ikiongozwa na Diamond Platnumz kwenye mkoa wako kuanzia 2017. Kupitia Twitter ya meneja wa Diamond Platnumz, Jorgé Mendez amepost taarifa ya ujio […] The post Tour nyingine ya Diamond na WCB Team kwenye mikoa 10 Tanzania appeared first on millardayo.com....

