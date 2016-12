Kabla mwaka 2016 haujaisha na kuingia mwaka 2017 kuna mambo mengi ya kukumbuka katika soka kwa mwaka 2016, kama ni mfuatiliaji wa mchezo wa soka najua kuna habari nyingi sana ambazo zimepita na inawezekana zimeacha kumbukumbu katika kichwa chako, millardayo.com inakusogezea baadhi ya matukio 10 ya kukumbukwa kwa mwaka 2016. 1- November 29 2016 moja […] The post TOP10: Matukio 10 ya kukumbukwa katika soka kwa mwaka 2016 appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News