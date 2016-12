Inawezekana wewe ukawa ni moja kati ya watu wanaomfuatilia sana staa wa FC Barcelona na timu ya taifa ya Argentina Lionel Messi, basi taarifa ikufikie kuwa timu ya FC Barcelona ambayo imemlea na kumkuza kisoka imetoa TBT picha zake na video na inawezekana ukawa hujawahi kuziona. Lionel Messi alizaliwa June 24 1987 Rosario Argentina ni […] The post TBT: Barcelona wametoa picha na video za utoto za Messi, inawezekana hujawahi kuziona appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News