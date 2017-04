Leo April 12 2017 kupitia kwenye XXL ya Clouds FM wakali kutoka Bongoflevani Bill Nass na Stamina wamezungumzia kuhusu vitendo vya utekaji watu baada ya Roma Mkatoliki na wenzake watatu kutekwa na watu wasiojulikana kabla ya kuonekana. Stamina amedai kuwa haoni sababu nyingine zaidi ya muziki ambao umekuwa husababisha utekaji hivyo kuwanyima uhuru wa sanaa, huku Bill Nass […] The post Stamina na Bill Nass wamezungumzia kuhusu utekaji appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News