Headlines za wachezaji kuzidi kutuhumiwa kucheza chini ya kiwango kwa tuhuma za kuchukua hela au kuhujumu timu zimezidi kuchukua nafasi, timu ya Mbao FC ya Mwanza leo April 12 2017 imefikia maamuzi ya kumsimamisha golikipa wake Eric Ngwegwe. Kupitia afisa habari wa Mbao FC Crinstant Malinzi amethibitisha kusimamishwa kwa muda usiojulikana golikipa Eric Ngwegwe kwa tuhuma […] The post Simba imesababisha golikipa wa VPL asimamishwe (+Audio) appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News