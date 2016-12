Sikukuu za Noeli, Pasaka na Pentekoste zinawezaje kutusaidia kupunguza tatizo la ushirikina Afrika?

Imani za kishirikina nchini bado zina nguvu sana kwa sasa.DAKTA Simeon Mesaki ni mwandishi wa kitabu chenye jina, “Uchawi na mauaji ya wachawi nchini Tanzania: Fahamu vituko na mitanziko yake.” Awali alikiandika mwaka 1993 kama tasnifu ya uzamivu wakati anasoma shahada ya tatu katika Chuo Kikuu cha Minnesota, nchini Marekani. Kwa Kiingereza kitabu hiki kinaitwa, “Witchcraft and witch-killings in Tanzania: Paradox and dilemma.” Hivyo, katika makala hii, neno “kituko” ni kisawe cha neno “paradox” wakati neno “mtanziko” ni kisawe cha neno “dilemma.” Miongoni mwa maswali aliyoyatafutia majibu Dk. Mesaki...

2016-12

