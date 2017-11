SIGARA HUUA MILIONI SABA KILA MWAKA

Na VERONICA ROMWALD-ALIYEKUWA KENYA WATU milioni saba hufariki dunia kila mwaka kutokana na matumizi ya bidhaa zitokanazo na tumbaku hususan uvutaji sigara, imeelezwa. Takwimu hizo ni matokeo ya utafiti wa Shirika la Afya Duniani (WHO) wiki iliyopita Nairobi, Kenya katika warsha ya siku ya mbili ya kukabiliana na matumizi ya Tumbaku. Kwa mujibu wa WHO idadi ya wavutaji wa sigara huenda ikaongezeka hadi kufikia bilioni moja ifikapo 2025. WHO linaonya kuwa iwapo juhudi za kuelimisha jamii juu ya athari zitokanazo na bidhaa hizo hazitachukuliwa idadi ya vifo itaongezeka. Wadau wa...

