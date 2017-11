SELENA AFUTA PICHA ZA THE WEEKND

NEW YORK, MAREKANI NYOTA wa muziki na filamu nchini Marekani, Selena Gomez, amezidi kuthibitisha kuwa ameachana na mpenzi wake, The Weeknd, baada ya juzi kuamua kuzifuta picha zake kwenye akaunti ya Instagram. Selena alikuwa anatoka na rapa huyo kwa muda mrefu mara baada ya kuchana na Justin Bieber, lakini taarifa zilizopo mitaani ni kwamba mrembo huyo ameachana na The Weeknd na kuamua kurudi kwa Bieber. Selena ameamua kufuta picha za rapa huyo kwenye akaunti yake pamoja na ‘kumuunfollowed’, hivyo mashabiki tayari wanaamini kuwa wawili hao wameachana na mrembo huyo ameamua...

Published By: Mtanzania - Today

