Mwigizaji wa Tanzania Wema Sepetu ambaye mwishoni mwa wiki iliyopita alifika kwenye kituo kikuu cha Polisi kati Dar es salaam baada ya kutajwa kwenye list ya wanaotuhumiwa kwenye utumiaji na biashara ya dawa za kulevya, amewatoa hofu Mashabiki zake. Wema amesikika kwenye sauti aliyoiweka kwenye mitandao na hapa ninamnukuu anachokisema >>> ‘Nadhani natakiwa kusema kitu […] The post Sauti ya Wema Sepetu iliyosambaa akiwatoa mashabiki hofu appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News