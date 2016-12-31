++ Samoa, Kiribati, Tonga first to celebrate new year 2017 - live updates ++

Since 2012 Samoa has been among the first in the world to celebrate the new year after shifting the date line. New Zealand and Australia were next in line to celebrate the end of 2016....

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Published By: DW World - Today

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