RIPOTI YA RUSHWA YA JAJI WARIOBA – 27

Z’bar inaiyumbisha TRA 1. Sukari (a) Bill of Landing No. 3 & 4 (Inv. No. ETL/1300C/95 Metric Tons 2,000 (b) Bill of Landing No. 5 & 6 (Inv. No. ETL/1300D/95 Metric Tons 2,000 (c) Bill of Landing No. 1 (Inv. No. ETL/1300F/96 Metric Tons 6,000 Mizigo inayohusiana na Bills of Landing 3, 4, 5 na 6 iliondolewa bandarini tarehe 24 Aprili, 1996 na “Bill of Landing” 1 tarehe 1 Mei 1996. Mizigo yote hii ilihifadhiwa kwenye Bonded Warehouse No.84 ya Mohamed Enterprises Ltd, na ilikuwa bado...

