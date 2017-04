LAGOS, Nigeria HATIMAYE shindano la Big Brother Naija lilimalizika juzi, huku mshindi akiwa ni chipukizi wa muziki wa hip hop, Efe. Kwa kuibuka kidedea katika shindano hilo, Efe amejishindia kitita cha Naira milioni 25, ambazo ni zaidi ya Sh milioni 178 za Tanzania. Efe amechukua mpunga huo na kuwabwaga T-Boss, Marvis, Bisola na Debbie walioingia ‘top three’. Wasanii waliotumbuiza katika fainali ya shindano hilo ni 2Face Idibia na Tiwa Savage. The post RAPA AKOMBA MIL 170 BIG BROTHER NAIJA appeared first on Bingwa....

