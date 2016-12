Ni kutoka kwenye Kanisa kuu la moyo mtakatifu wa Yesu kwenye mkoa wa Singida ambapo Rais Magufuli na mke wake Mama Janeth Magufuli wamesali ibada ya Christmas ambapo pia Baba Askofu wa jimbo la Singida Edward Mapunda alimuombea Rais. VIDEO: Ulikosa kuona Makomando wa Tanzania walivyoonyesha uwezo mbele ya Rais Magufuli? bonyeza play kwenye hii […] The post Rais Magufuli kasali Singida ibada ya Christmas.. kuna picha 5 hapa appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News