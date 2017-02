Rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli leo February 6 amezungumza haya machache kuhusu ishu ya dawa za kulevya ambayo imeibuka juzi kwenye headlines baada ya Mkuu wa mkoa Dar es salaam Paul Makonda kutaja orodha. Rais ameyazungumza hayo wakati akitoa hutuba fupi kwenye zoezi la uwapishwaji wa Jenarali Venance Mabeyo kuwa Mkuu wa Majeshi […] The post Rais Magufuli kaongea leo kuhusiana na ishu ya dawa ya kulevya iliyoibuka appeared first on millardayo.com....

