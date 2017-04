Jioni ya April 12 2017 staa wa muziki wa hip hop bongo Hamisi Mwinjuma ambaye wengi tunamfahamu kwa jina la Mwana FA, alitoa taarifa kupitia ukurasa wake wa twitter kuoneshwa kufurahisha na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli kumpigia simu. Mwana FA ambaye kwa sasa anafanya vizuri katika radio na tv […] The post Rais Magufuli amempigia simu Mwana FA appeared first on millardayo.com....

Published By: Millard Ayo - Today

