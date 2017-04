Staa mwimbaji Diamond Platnumz ametua South Afrika na tayari yuko nyumbani kwake pamoja na mpenzi wake Zari The Bossy Lady. Kati ya vitu amevipost Diamond leo kupitia Instagram yake leo ni pamoja na picha ya gari jipya ambalo kwa mujibu wa maelezo yake amelinunua kwaajili ya kupigia misele atakapokuwa South Afrika. Diamond ameandika maneno haya […] The post PICHA: Gari mpya aliyoipost Diamond leo nyumbani kwake South Africa appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News