Hakika kila mmoja anapenda kuishi sehemu nzuri…. na hii post ni kwa wale wenye pesa zao ambao wanapenda kujenga nyumba nje ya mji na katikati ya eneo lenye mvuto lililozingirwa na miti na mazingira mazuri. Kwenye pitapita zangu nikakutana na hizi picha nikasema sio mbaya nizisogeze kwako labda unaweza kuchukua chochote hapa mfano garden yenyewe […] The post PICHA 9: Kwa mnaopenda kujenga Nyumba nje ya mji….

Published By: Millard Ayo - Today

