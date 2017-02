Lady Gaga ameiteka Internet toka usiku wa kuamkia jana wakati anatumbuiza kwenye fainali za super bowl nchini Marekani ambapo NFL walisema Lady Gaga ameivunja rekodi ambayo mara ya mwisho iliwekwa na marehemu Michael Jackson Picha zenyewe ndio hizi hapa chini ULIPITWA? Hii ndio show ya Diamond Platnumz iliyovunja rekodi Marekani, tazama kwenye hii video hapa chini The post PICHA 8: Show ya Lady Gaga inayosemekana kuvunja rekodi ya Michael Jackson appeared first on millardayo.com....

Published By: Millard Ayo - Today

