Usiku wa April 11 2017 mchezo wa robo fainali ya UEFA Champions League kati ya Borussia Dortmund dhidi ya Monaco uliahirishwa kwa sababu za kiusalama, hiyo inatokana na Borussia Dortmund kushambulia saa chache wakiwa wanaelekea uwanjani kwa ajili ya game hiyo. Tukio hilo la shambulio lilitokea Ujerumani kwa mujibu wa mtandao wa BBC News imeripoti […] The post PICHA 7: Tukio la mlipuko lililosababisha game ya UCL ya Dortmund kuahirishwa appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News