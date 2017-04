Ajali iliyotokea jana usiku maeneo ya Izigo barabara ya Muleba-Bukoba imeua watu wawili; dereva na abiria wake kati ya watu watatu waliyokuwemo ndani ya gari hiyo. Ayo TV na millardayo.com imempata Kamanda wa Polisi Mkoa wa Kagera Augustine Ollomi ambaye amesema kuwa gari yenye namba za usajili T 767 AWV Toyota Corolla iliacha njia na kupinduka hali […] The post PICHA 5: Toyota Corolla iliyoungua na kuua Kagera appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News