Wakati Tanzania tukisubiri kukamilika kwa Flyover inayojengwa TAZARA mwaka 2018, zipo nchi mbalimbali duniani ambazo zimefanikiwa katika barabara za juu. Leo April 12, 2017 nimekutana na hii ya list ya flyover 5 kali zaidi kuwahi kujengwa duniani. 1: Judge Harry, Marekani Flyover hii imejengwa jijini Los Angeles, Marekani ambapo unaambiwa ina urefu wa zaidi ya futi […] The post PICHA 5: Muonekano wa FLYOVER 5 kali zaidi duniani appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Yesterday

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News