Jumamosi ya April 8 2017 uwanja wa Taifa Dar es Salaam timu ya Dar es Salaam Young Africans ilicheza mchezo wake kwanza wa round ya pili hatua ya mtoano kuingia makundi ya Kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya MC Alger. Yanga walikuwa wanacheza na timu ambayo imewahi kutwaa taji la club Bingwa Afrika mwaka […] The post PICHA 4: Yanga imepata ushindi dhidi ya MC Alger uwanja wa Taifa leo appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News