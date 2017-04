Staa wa soka wa kimataifa wa Senegal anayeichezea Liverpool ya England Sadio Mane leo Jumanne ya April 11 2017 amefanyiwa upasuaji wa goti lake la kushoto. Mane ameonekana mchana wa leo akitoka katika hospital binafsi jijini London kufanyiwa upasuaji wa goti lake la kushoto licha ya kuwa Liverpool walikuwa na matumaini ya staa wa kutofanyiwa […] The post PICHA 4: Sadio Mane wa Liverpool baada ya kufanyiwa upasuaji appeared first on millardayo.com....

