Mwaka 2016 ndio unamalizika na haina neno kufanya hesabu ya vitu mbalimbali kwenye rekodi za mwaka huu mzima ambapo leo December 31 2016 nimekutana na list ya magari mapya yaliyotoka mwaka 2016 na yamekuwa na mvuto zaidi. Nimekuwekea picha zake hapa chini. Jaguar XKSS Bugatti Chiron McLaren 540C Alfa Romeo 4C Spider Ford Mustang GT […] The post PICHA 25: Magari 10 mapya yaliyovutia zaidi mwaka 2016 appeared first on millardayo.com....

Published By: Millard Ayo - Today

