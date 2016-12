Leo December 30, 2016 Jeshi la Polisi Kanda Maalum Dar Es Salaam limetoa taarifa kuhusu oparesheni mbalimbali ilizozifanya ili kuhakikisha kuwa wimbi la uhalifu na wahalifu linapungua na kutokomeza kabisa Kwa kipindi cha mwezi Januari 2016 hadi Desemba 2016. Jumla ya Silaha 67 na risasi 1076 za aina mbalimbali zilikamatwa pamoja na watuhumiwa 52 na […] The post PICHA 13: Silaha zilizokamatwa na Jeshi la Polisi DSM mwaka 2016 appeared first on millardayo.com....

