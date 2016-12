Ni Dec 25, 2016 ambapo wakazi wa Iringa wataiandika historia ya burudani baada ya kupata burudani kali kutoka kwa Diamond Platnumz, Harmonize, Rayvanny, Queen Darleen, Chege pamoja na msanii kutoka Nigeria Kcee. Burudani hiyo itadondoshwa katika viwanja vya Samora Stadium na hizi ni baadhi ya picha kutoka kwenye maandalizi ya jukwaa. The post PICHA 10: Maandalizi ya jukwaa la usiku wa Vodacom Wasafi Festival Iringa…. appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News