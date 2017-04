Kwenye On Air With Millard Ayo leo April 11 2016 nimekusogezea moja kati ya maswali ambayo ameulizwa Ridhiwani Kikwete ambaye ni Mbunge wa Chalinze moja wapo ni hili kusuhu mrembo Wema Sepetu kukihama Chama CCM nakuhamia Chadema, Pia Ridhiwani amesisistiza kuwa siasa sio vita. Ulimis hii Simu Mzee Kikwete aliyompigia Ridhiwani baada ya kuona picha yake na […] The post On Air: ‘Wema Sepetu atabaki kama Dada, Angehama CCM 2020 hapo sawa’ Ridhiwani Kikwete appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News