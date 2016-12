Rais Rodrigo Dutetre wa Ufilipino ni moja kati ya viongozi wanaoandikwa kila siku katika mitandao kutokana na matukio mbalimbali ya tofauti anayofanya. Lingine lililonifikia leo ni hili la kutishia kuwatupa nje kwenye helikopta watumishi wote watakaobainika kula ama kupokea rushwa. Pia amedai hii haitakuwa mara yakeya kwanza kufanya hivi kwahiyo watu wasidhani hamaanishi anachokiongea. Hili tamko lingine […] The post Nyingine mpya ya Rais aliyekiri kuwaua watumiaji dawa za kulevya kwa mikono yake appeared first on millardayo.com....

