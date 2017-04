Ni April 8 2017 ambapo stori kubwa inayotrend ni kupotea kwa Roma Mkatoliki na wenzie watatu waliochukuliwa Tongwe Records na watu wasiojulikana na kupelekwa kusikojulikana huku hofu ikitawala miongoni mwa watanzania. Kupitia Clouds 360 on Saturday ya Clouds TV Rapa staa kutoka ‘WEUSI’ Nikki wa Pili ameelezea juu ya habari za kutoweka kwa Roma Mkatoliki akisema […] The post Nikki wa Pili ameingiwa na hofu baada ya Roma kutoweka appeared first on millardayo.com....

