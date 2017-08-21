#NewNationalism: 'Turn India into a Hindu state'
Following her trip to the US, DW's Fanny Fascar headed to India to find out what's driving nationalism in one of Asia's most populous countries. She discovered that religion there can run deeper than democratic values....
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Published By: DW World - Today
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