Ni wazi inafahamika kuwa amani na usalama ni msingi katika maisha ya binadam ambapo bila kuwa na amani na usalama hakuna kinachoweza kufanyika, hivyo uwepo wa amani mahali popote kunapelekea mambo mengi kufanikiwa. Leo April 12, 2017 nimekutana na stori ambayo inaihusu World Economic Forum kutoa list ya nchi zenye usalama zaidi duniani ambapo katika taarifa iliyochapishwa […] The post Nchi zilizotajwa kuwa na usalama zaidi duniani 2017, Afrika zipo mbili appeared first on millardayo.com....

Published By: Millard Ayo - Today

