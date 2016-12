Baada ya muda wa utawala wa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Congo, Joseph Kabila kumalizika mwezi huu lakini kutong’atuka kwake kulisababisha maandamano yaliyokumbwa na ghasia ambapo watu zaidi ya 40 waliripotiwa kufariki. Habari iliyoripotiwa na BBC leo December 31 2016 imesema kuwa wapatanishi wanaojaribu kutatua mzozo wa kisiasa huko Jamhuri ya Kidemocrasi ya Congo wamesema […] The post Muafaka uliofikiwa kuhusu mzozo wa kisiasa nchini Congo appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News